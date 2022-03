Clash: Artifacts of Chaos – Erster Gameplay-Trailer

„Clash: Artifacts of Chaos“ ist ein Third-Person-Action-RPG mit dem Fokus auf waffenlosem Nahkampf. NACON und das in Chile ansässige Entwicklerstudio ACE Team haben im Zuge des gestrigen ID@Xbox-Showcase mehr von dem Gameplay präsentiert, welches eine Mischung aus Erkundung und waffenlosem Kampf bietet.

Spieler werden sich in dem mysteriösen Universum von Zenozoik wiederfinden, einer Punk-Fantasy-Welt, die in „Zeno Clash 1 & 2“ eingeführt wurde. Dabei schlüpfen sie in die Rolle des Pseudo, einem erfolgreichen Kämpfer, der zurückgezogen lebt. Seine Begegnung mit dem Jungen bringt ihn dazu, diese surreale Welt zu erkunden, um ihn vor der Herrin der Artefakte zu beschützen, die die geheimnisvollen Kräfte dieser kleinen Kreatur begehrt.

Im Verlauf des Spiels können Spieler zwischen verschiedenen Kampfkünsten wechseln, um sich auf die Fähigkeiten der Gegner einzustellen. Vor jedem Kampf können Spieler zudem wählen, ob sie die Feinde mit dem Ritual, einem Brettspiel, das Vorteile oder Nachteile bringen kann, herausfordern. Je nach Ausgang des Rituals werden die Bewegungen des Gegners durch eine Kette eingeschränkt, es muss in einer Nebelwolke gekämpft werden oder es wird ein Monster als Verbündeter beschworen.

„Clash: Artifacts of Chaos“ wurde 2021 angekündigt und soll im November 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung