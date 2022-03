Hogwarts Legacy – Umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Das Open-World-RPG „Hogwarts Legacy“ wurde von Warner Bros. Games im Jahre 2020 angekündigt. Im Rahmen des „State of Play“-Events, das von Sony am vergangenen Abend veranstaltet wurde, präsentierten die Entwickler von Avalanche Software ein neues Video.

Das Video bietet tiefe Einblicke in das Gameplay, einschließlich der Charakteranpassung und einer Vielzahl von Zaubersprüchen, Abenteuern, Missionen, Schauplätzen und Charakteren, die euch in „Hogwarts Legacy“ begegnen. Außerdem wurde ein offizielles „Hinter-den-Kulissen“-Video mit Kommentaren der Entwickler veröffentlicht. Zudem erhaltet ihr in Textform umfangreiche Informationen zum Gameplay im offiziellen PlayStation Blog.

„Hogwarts Legacy“ bietet eine offene Welt und ist im 19. Jahrhundert angesiedelt. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Schülers, der an der bekannten Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei seine Ausbildung beginnt. In dieser Rolle erlebt man eine ungeschriebene Geschichte und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken.

Im Laufe der Geschichte können die Fähigkeiten des Charakters weiterentwickelt werden, indem man mächtige Zauber meistert, sich im Kampf übt und Gefährten auswählt, die dabei helfen, gegen tödliche Gegner zu bestehen. Außerdem gilt es Missionen und Szenarien zu bewältigen, die einem vor schwierige Entscheidungen stellen und zeigen, wofür man wirklich steht.

„Hogwarts Legacy“ voraussichtlich im Winter 2022 und wird von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games veröffentlicht. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. Einen konkreten Release-Termin nannte Warner Bros. Games jedoch noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung