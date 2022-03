Project Warlock 2 – Neuer Trailer, Early-Access im Juni

„Project Warlock II“ ist der Nachfolger des im Jahre 2018 veröffentlichten Retro-Shooters, der in die Fußstapfen der Klassiker „Hexen“ und „Doom“ tritt. Das polnische Entwicklerstudio Buckshot Software und Publisher Retrovibe schicken den Shooter im kommenden Juni in die Early-Access-Phase, die via Steam und GOG stattfinden wird.

„Project Warlock II“ setzt direkt nach den Ereignissen des ersten Spiels ein. Das kommende Werk soll drei Episoden und drei spielbare Charaktere bieten. Hierbei handelt es sich um Palmer, Urd und Kirsten, um die sich der Warlock aus dem ersten Teil kümmerte. Da ihr Meister verschwunden ist, machen sich die Schüler, machen auf den Weg, um die dämonische Invasion zu untersuchen, die die Fundamente ihrer Reiche erschütterte.

Des Weiteren veröffentlichten die beiden Unternehmen einen neuen Trailer, der allerhand neues Gameplay-Material zeigt. Wer bereits jetzt schon Hand an „Projekt Warlock II“ legen möchte, der kann sich eine Demo-Version über die oben genannten Stores auf das Speichermedium seiner Wahl verfrachten.

Quelle: Pressemitteilung