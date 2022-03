Suicide Squad: Kill The Justice League – Release verschoben

„Suicide Squad: Kill The Justice League“ wird derzeit von Rocksteady Studios entwickelt und wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Games und DC veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird nicht, wie ursprünglich geplant, in diesem Jahr stattfinden.

Wie Sefton Hill, Creative Director und Co-Founder von Rocksteady, via Twitter bekannt gab, wird „Suicide Squad: Kill The Justice League“ erst im Laufe des nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken. Mit der zusätzlichen Entwicklungszeit möchte man das Spiel weiter verbessern.

Die Bösewichte des DC-Universums müssen in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ die Welt vor ihrem drohenden Untergang retten. Mit Sprengstoff in ihren Köpfen müssen sie die bekannten DC-Superhelden der „Justice League“ töten.

Das Spiel befindet sich weiterhin für für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung.

Quelle: Twitter