Turbo Overkill – Der Shooter startet im April in den Early Access

„Turbo Overkill“, das vom Entwickler Trigger Happy Interactive stammt, steckt euch in die digitale Haut von Johnny Turbo, der in der Stadt namens Paradise lebt. Seine Heimatstadt ist jedoch kein Paradies. Verbrechen sind an der Tagesordnung und nun treibt eine abtrünnige KI namens Syn ihr Unwesen, die augmentierte Menschen in ihren Bann zieht.

Laut den Entwicklern ist „Turbo Overkill“ eine liebevolle Weiterentwicklung von FPS-Klassikern wie „DOOM“ und „Quake II“. Jedoch finden auch moderne Gameplay-Elemente den Weg in das Spiel, das im nächsten Monat in die Early Access-Phase übergeht.

Publisher Apogee Entertainment teilte mit, dass „Turbo Overkill“ am 22. April 2022 für den PC via Steam erscheinen wird. Die frühe Version des Spiels beinhaltet zum Start die erste von drei geplanten Episoden, die euch rund 5 – 8 Stunden beschäftigen soll. Die Version 1.0 und die Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One sollen noch im Laufe des Jahres folgen.

Mit der Ankündigung veröffentlichten die beiden Unternehmen einen Trailer, der euch allerhand Gameplay-Material aus dem kommenden Shooter zeigt.

Quelle: Pressemitteilung