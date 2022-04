MotoGP 22 – Launch-Trailer zum Rennauftakt

Die Rennsimulation „MotoGP 22“ erscheint heute offiziell für Nintendo Switch, Xbxo One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam). Bevor sich Motorrad-Fans auf die digitalen Rennmaschinen begeben, können sie sich den obligatorischen Launch-Trailer anschauen.

Mit dem neusten Kapitel der Rennspielserie möchten Milestone und Dorna Sports S.L. die Grad an Realismus erhöhen. Dies umfasst nicht nur neue Gesichtsanimationen sowie verbesserte 3D-Charaktere und Boxen, sondern auch das Gameplay selbst. Unter anderem können Spieler den Verriegelungsmechanismus des RHD manuell bedienen und die Kompression der Radaufhängungen kontrollieren. Des Weiteren gibt es ein realistischeres Reifenverhalten und verbessertes Federungssystem.

Mit „The NINE Season 2009“ kommt ein neue Spielmodus in das Rennspiel. In dem Modus möchten die Entwickler eine originelle Gameplay-Erfahrung im Doku-Stil bieten, die Spieler durch einen Wirbelwind von Erinnerungen führt. Sie fahren in den Stiefeln von Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner und vielen anderen und werden zu den Protagonisten einiger ikonischer Momente in einer der besten Saisons in der Geschichte der MotoGP.

Im Bereich Mehrspieler gibt es zum ersten Mal in der Serie den lokalen 2-Spieler-Split-Screen, Online-Multiplayer und Cross-Play über Konsolen der gleichen Familie. Split-Screen und Online-Multiplayer werden auf Nintendo Switch nicht unterstützt.

Quelle: Pressemitteilung