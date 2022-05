LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Neue Charakterpakete erschienen

Warner Bros. Games feierte den gestrigen „Star Wars Day“ mit der Veröffentlichung neuer Charakterpakete für „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“. Das Charakterpaket „The Mandalorian Staffel 2“ enthält Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand und Moff Gideon. Das Charakterpaket „Star Wars: The Bad Batch“ enthält dagegen die Charaktere Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo.

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich und vereint alle neun Filmen der „Skywalker“-Saga. Neben vielen bekannten Momenten gibt es die größte Auswahl an spielbaren Charakteren in der „LEGO Star Wars“-Serie. Zu Beginn haben Spieler die Wahl mit welcher Trilogie sie anfangen möchten, einschließlich „Star Wars: Die Dunkle Bedrohung“, „Star Wars: Eine Neue Hoffnung“, oder „Star Wars: Das Erwachen der Macht“.

Quelle: Pressemitteilung