Kingdom Eighties – Raw Fury kündigt neuen Teil der Reihe an

Dieses Jahr will Raw Fury zusammen mit den Entwickler Fury Studios die „Kingdom“-Reihe mit „Kingdom Eighties“ fortsetzen. Es soll an Liebesbrief an das Amerika der 1980er Jahre werden und sowohl erfahrene „Kingdom“-Spieler als auch Neulinge der Serie überraschen.

Die Geschichte von „Kingdom Eighties“ spielt in einer kleinen mittelamerikanischen Stadt. Als diese Stadt von den geheimnisvollen „Greed“ bedroht wird, wird eine bunt zusammengewürfelte Gruppe mutiger Kinder in einen epischen Kampf mit scheinbar unüberwindbaren Hindernissen hineingezogen, um ihre Familien, ihre Nachbarschaft und ihre Stadt zu retten.

