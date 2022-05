Cult of the Lamb – Gameplay-Trailer

Im Rahmen der gamescom 2021 kündigten Devolver Digital und Entwicklerstudio Massive Monster „Cult of the Lamb“ für PC und Konsolen an (siehe hier). Im Zuge der Nintendo Indie World-Präsentation wurde ein neuer Trailer gezeigt. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-Abenteuer mit einer Mischung aus Basisbau und Dungeon Crawling.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde. Sie müssen ihre Schuld zurückzahlen, indem sie in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbauen.

Spieler sammeln Materialien, um Gebäude zu errichten, und müssen tödliche Dungeons wie Silk Cradle überstehen. Sie wagen sich in finstere Abgründe, in denen es vor todbringenden Spinnen und giftigen Tausendfüßlern nur so wimmelt – bis sie schließlich Shamura gegenüberstehen, dem Oberherrn des Dungeons.

„Cult of the Lamb“ soll dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Einen genaueren Release-Termin gibt es derzeit noch nicht. Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung