Dying Light 2 – Erster Story-DLC erst im September

Im Februar 2022 veröffentlichte Techland „Dying Light 2: Stay Human“ für PC und Konsolen. Seit dem haben sich die Entwickler auf das Feedback der Spieler konzentriert und neben Fehlerbehebungen auch neue Features hinzugefügt. Daraus resultierte jetzt eine Verschiebung des ersten Story-DLCs. Dieser soll jetzt im September 2022 erscheinen.

Hier das offizielle Statement von Techland:

Liebe Pilger,

euer Feedback hat für uns immer höchste Priorität. Deshalb sind wir bei Techland bestrebt, so offen und ehrlich wie möglich mit euch zu sein.

In den letzten Monaten haben wir uns darauf konzentriert, einige der von euch am meisten gewünschten Funktionen hinzuzufügen, wie z. B. den „New Game+“-Modus, den FOV-Regler für Konsolen und viele Verbesserungen für den Koop-Modus. Darüber hinaus werden wir im Juni das erste Spiel-Kapitel mit dem Titel “In the Footsteps of a Nightrunner” voller Inhalte und Ereignisse, sowie den lang erwarteten Fotomodus einführen.

Allerdings brauchen wir noch etwas mehr Zeit, um den ersten Story-DLC zu entwickeln, der im September erscheinen soll.

Wir entschuldigen uns für die Verzögerung, sind aber der festen Überzeugung, dass unsere Community, unsere Fans und unsere Spieler es verdient haben, einige wirklich unvergessliche Erlebnisse zu bekommen.

Wir möchten, dass der erste große Story-DLC eure Erwartungen erfüllt, indem wir ihm den bestmöglichen Feinschliff verpassen.

Wir danken euch für euer Vertrauen und eure Unterstützung,

#PeopleOfTechland

