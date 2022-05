Roller Champions – Release in der nächsten Woche, neue Trailer

Das Free-to-Play-Sportspiel „Roller Champions“ am heutigen Tage einen Release-Termin erhalten. Wie Ubisoft mitteilte, erscheint das Spiel bereits in der nächsten Woche. Auch ein neuer Trailer sowie ein neues Video veröffentlichte das Unternehmen im Zuge der Ankündigung.

Erscheinen wird „Roller Champions“ auf Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X | S und PlayStation 5 sowie den PC. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Roller Champions auch für das Nintendo Switch-System, Stadia und Amazon Luna erhältlich sein. Genauer ins Detail ging Ubisoft jedoch nicht.

In dem Sportspiel treten zwei Teams mit jeweils drei Spielern in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen, ihre Gegner tackeln und ihnen im richtigen Augenblick ausweichen, um Tore zu erzielen. Es gilt als Team Geschwindigkeit, Verstand, Angriffe und Ausweichmanöver ein zu setzen, um als erstes Team die Runde zu meistern und fünf Punkte zu erzielen.

„Roller Champions“ bietet allerhand freischaltbare Gegenstände. Außerdem wird Ubisoft jede Saison einen „Roller Pass“ veröffentlichen, der exklusive Belohnungen beinhaltet. Des Weiteren besitzt das Sportspiel Crossplay-Matchmaking und Cross-Progression auf allen Plattformen.

Am 25. Mai 2022 startet die Saison auf den oben genannten Plattformen.

Quelle: Pressemitteilung