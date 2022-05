Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Zweites Behind-the-Scenes-Video

Im neuen „TMNT: Shredder’s Revenge“-BTS-Video geht es um die ihre Vision des Entwicklerstudios Tribute Games, wie sie den zeitlosen Spaß-Faktor von Beat-Em-Ups in „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ in die Gegenwart holen.

“Wir haben Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge so entworfen, dass es einer Staffel der klassischen 1987-Cartoon-Serie ähnelt, jedes Level wird dabei als eigene Episode behandelt”, sagte der Mitbegründer von Tribute Games, Jean-Francois Major. “Die Verbindung von Elementen des erweiterten TMNT-Universums mit den einfallsreichen Kampfstilen, die Fans von den Turtles erwarten, ergab das Non-Stop-Pacing eines Action-Films und die Balance, die das Spiel zwischen der Persönlichkeit dieser ikonischen Welt und den Leichtfüßigen Kämpfen schafft, ist ein spielerischer Rausch.”

Dotemu und Tribute Games veröffentlichen das Beat’em Up in Partnerschaft mit Nickelodeon für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung