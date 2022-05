Vampire: The Masquerade – Swansong – Launch-Trailer

Heute veröffentlichen NACON und Big Bad Wolf das narrative RPG „Vampire: The Masquerade – Swansong“ für Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (EGS). Eine Nintendo Switch-Version soll im später im Jahr 2022 folgen. In dem düsteren Spiel erwarten euch mehr als 15 unterschiedliche Enden für die Hauptcharaktere sowie für das Schicksal von Boston’s Camarilla.

Das RPG ist eine Adaption des Pen-and-Paper-Spiels und lässt euch die Kontrolle über drei Charaktere mit ihren jeweils eigenen Charakterbögen übernehmen. Mysteriöse Attentäter haben die Bostoner Camarilla angegriffen – ein Geheimbund, dem die meisten Vampire der Stadt angehören. Galeb Bazory, Emem Louis und Leysha werden von dem Prinzen der Kainskinder der Stadt beauftragt, die Identität der Angreifer und die Motive für den Großangriff herauszufinden. Der Auftrag ist einfach: infiltrieren, nachforschen und Antworten finden, notfalls mit übernatürlichen Kräften.

