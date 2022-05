Call of Duty Modern Warfare 2 – Release und Trailer

Dass der im Oktober 2019 veröffentlichte Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ ein Sequel erhalten wird, ist schon seit einigen Wochen bekannt, da Activision einen kleinen Teaser mit dem Logo des Spiels veröffentlichte. Mittlerweile schob Activision einen Trailer hinterher und enthüllte gleichzeitig den Release-Termin von „Call of Duty Modern Warfare 2“.

Wie Activision mitteilte, wird das „Sonderkommando 141“ wird zurückkehren. Die Einheit besteht aus den besten Elitesoldaten der Welt. Mit dabei sind die Operator Captain John Price, Simon „Ghost“ Riley, John „Soap“ MacTavish, Kyle „Gaz“ Garrick. Colonel Alejandro Vargas wird ebenfalls dazustoßen.

Die Gesichter der Operator werden in einem kurzen Trailer gezeigt. Diese wurden im Hafen von Long Beach auf diversen Containern verfrachtet. Des Weiteren könnt ihr einen Blick auf das offizielle Artwork werfen, das mit einem riesigen Frachtschiff in den Hafen einfährt. Gefilmt wurde die ganze Aktion mit einer Drohne.

„Call of Duty Modern Warfare 2“ wird ab dem 28. Oktober 2022 in den Regalen der Händler stehen. Versorgt wird nicht nur der PC und die aktuellen Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft, sondern auch die Xbox One sowie PlayStation 4. Umfangreiche Details zum Shooter fehlen jedoch weiterhin.

Die vollständige Enthüllung wird im nächsten Monat erfolgen, sofern die Lackierung auf einem Container stimmt, die ihr im Trailer erblicken könnt – pausiert den Trailer nach 45 Sekunden.

Quelle: Activision