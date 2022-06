Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erscheinen im November

The Pokémon Company International und Nintendo haben heute bekannt gegeben, dass die Videospiele „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ im November den Handel erreichen werden. Gleichzeitig veröffentlichten die beiden Unternehmen einen neuen Trailer, den wir unter diesen Zeilen für euch eingebunden haben.

Des Weiteren präsentierten die beiden Unternehmen die Verpackungen der Handelsversionen der beiden Spiele. Die neuen Legendären Pokémon „Koraidon“ und „Miraidon“ zieren die Front und lassen sich auch in den Designs wiederfinden, welche die Titel verzieren. Des Weiteren wird abermals ein Doppelpack mit den beiden Spielen „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ in den Regalen der Händler zu finden sein.

In „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ erwartet euch eine offene Welt, wie der neue Trailer zeigt. Außerdem werdet ihr einem von zwei unterschiedlichen Pokémon-Professoren begegnen – je nachdem, welches Spiel ihr besitzt. In „Pokémon Karmesin“ werdet ihr Professor Antiqua kennenlernen und in „Pokémon Purpur“ treffet ihr hingegen auf Professor Futurus.

Die beiden Spiele erscheinen am 18. November 2022.

Quelle: Pressemitteilung