PS Plus – Im Juni 2022 mit God of War und weiteren Spielen

Ein actionreicher Monat steht den PlayStation Plus-Abonnenten bevor, wie Sony heute verkündete. Das Line-Up des Monats Juni des PS Plus-Programms im Jahr 2022, beinhaltet dieses Mal drei Spiele, die ab Dienstag, den 07. Juni 2022 zum Download bereitstehen – wie gewohnt ohne weitere Kosten.

Im Singleplayer-Spiel „God of War“ aus dem Hause Santa Monica Studio lässt euch die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus erleben, wie die beiden sich durch die nordische Wildnis kämpfen. In „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ erwarten euch hingegen 4-gegen-4 Mehrspielermatches, die euch in die Welt von „Naruto“ entführen. Ein weiteres, buntes Kampfspiel gibt es mit „Nickelodeon All-Star Brawl“, das euch in die digitale Haut der Helden aus dem „Nickelodeon“-Universum schlüpfen lässt.

Bis zum 06. Juni 2022 könnt ihr euch noch die aktuellen Spiele aus dem PS Plus Line-Up sichern.

Die aktuellen Games:

FIFA 22 (PS4, PS5)

Tribes of Midgard (PS4, PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Die kommenden Games:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5)

Quelle: PlayStation Blog