Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered – Trailer zur Ankündigung

Square Enix kündigte jetzt „Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered“ für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Steam) sowie iOS und Android an. Es ist der vierte Teil der „SaGa“-Reihe und erschien erstmals 1992 in Japan. Nachdem 2005 ein Remake in Nordamerika erschien, soll die neue Version im Winter 2022 in Europa erscheinen. Die neue Version bietet diverse Verbesserungen sowie Neuerungen. Unter anderem wurde die Grafik aufpoliert und Funktionen für ein verbessertes Spielerlebnis sowie neue Gameplayfunktionen hinzugefügt.

Fans der SaGa-Reihe können sich ebenso auf die „Glimmer“- und „Combo“-Systeme aus den vorherigen Spielen, illustrierte Designs und einen Soundtrack von Komponist Kenji Ito freuen. Einen Vorgeschmack auf den Soundtrack des Spiels gibt es im heutigen Teaser-Trailer mit dem Titelsong „Menuett“.

In „Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered“ verfolgen Spieler die ruhmreichen Heldentaten von einem der acht Hauptcharaktere, die alle ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Ziel verfolgen. Dabei erleben sie ein Abenteuer, in dem ihre Handlungen durch ein „Free-Form Scenario“-System die Welt um sie herum beeinflussen

Quelle: Pressemitteilung