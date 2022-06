Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Neues Behind-the-Scenes Video

Focus Entertainment und Saber Interactive veröffentlichten ein neues Video für den kommenden Third-Person-Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“.

Das Video gewährt Einblicke in die Entwicklung des Spiels und zeigt, wie das Team rund um Tim Willits und Oliver Hollis-Leick die Erwartungen der Fans der Reihe erfüllen möchten. Darsteller Clive Standen (Vikings, Taken) wird ebenfalls bei der Arbeit gezeigt und teilt Einblicke, wie er in die Rolle des Captain Titus schlüpft.

In „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ schlüpft ihr erneute in die Rolle eines Space Marines, einen übermenschlichen und brutalen Krieger des Imperators, der die Horden der Tyraniden vernichten will.

Das Spiel befindet sich derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklung. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung