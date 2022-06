Redout 2 – Launch-Trailer des Gravitations-Rennspiels

Saber Interactive und Entwicklerstudio 34BigThings veröffentlichten jetzt der Sci-Fi-Arcade-Racer „Redout 2“für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam und EGS). Die Nintendo Switch-Version soll im Juli 2022 folgen.

Der Titel ist als Standard und Deluxe Edition erhältlich. Letzteres beinhaltet zusätzlich den Season Pass, der wiederum zwei kommenden DLCs beinhaltet. Zudem gibt es auch eine digitale Ultimate Edition für PC. Diese Edition beinhaltet die Inhalte der Deluxe Edition sowie den Soundtrack.

In „Redout 2“ könnt ihr an Hochgeschwindigkeitsrennen teilnehmen. Das Ganze ist in einer Einzelspielerkampagnen oder im kompetitiven Multiplayer möglich. Im Bereich Multiplayer könnt ihr die 36 Rennstrecken mit bis zu 12 Spieler (PC, Xbox und PlayStation) befahren. Die Nintendo Switch-Version wird nur sechs Spieler unterstützen.

Hinzu gibt es im Spiel unterschiedliche Spielmodi, wie Time Attack oder Last man Standing, sowie die Möglichkeit, die eigenen Hoverships anzupassen. Es gibt 12 unterschiedliche Chassis sowie eine Auswahl an Antrieben, Stabilisatoren, Höhenrudern, Kühlern, Klappen, Magneten, Flügeln, Spoilern, Raketentriebwerken, Farben und mehr.

Die Homepage von „Redout 2“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung