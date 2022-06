Im Rahmen des „Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration“-Streams hat Square Enix mehrere Neuigkeiten rund um „Final Fantasy VII“ gezeigt. Unter anderem gab es einen ersten Einblick in „Final Fantasy VII Rebirth“ für die PlayStation 5, den Nachfolger des hochgelobten „FF VII Remake“ aus dem Jahr 2020. Darüber hinaus gab es noch die Ankündigung von „Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion“, einem HD-Remaster des Prequels zu „Final Fantasy VII“, eine Steam Deck-kompatible Version von „Final Fantasy VII Intergrade“ für PC und mehr.

Final Fantasy VII Rebirth

„FF VII Rebirth“ ist der zweite Teil der „Final Fantasy VII Remake“-Reihe, welche die Geschichte des Fantasy-Klassikers, in drei verschiedenen Spielen erzählt. „Rebirth“ soll im nächsten Winter für die PlayStation 5 erscheinen.

Tetsuya Nomura, Creative Director der „FF VII Remake“-Reihe, sagte: „Wie im Broadcast bekannt gegeben wurde, werden derzeit vier FF VII-Projekte parallel entwickelt. Obwohl jeder der vier Titel eine andere Rolle spielt, sind sie alle durch die hochwertigen Darstellungen der Welt und der Charaktere von Final Fantasy VII miteinander verbunden. Als jemand, der an der Entwicklung jedes einzelnen Originaltitels beteiligt war, verstehe ich die Vision und die Gedanken hinter jedem einzelnen Projekt sehr gut und bin nun aktiv in den Entwicklungsprozess aller vier Titel eingebunden.

Rebirth ist so konzipiert, dass die Leute Spaß am Spiel haben können, egal ob sie das Originalspiel kennen oder nicht. In der Tat können sogar Neueinsteiger ihre FF VII-Reise mit Rebirth starten und Spaß dabei haben. Aus diesem Grund trägt das Spiel auch nicht den Titel „Final Fantasy VII Remake 2“. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass die Reise von Cloud und seinen Freunden hier wirklich beginnt. Ich glaube, dass die Szenen, die sie nach dem Verlassen von Midgar erleben, ein emotionales Erlebnis für die Spieler sein werden. Ich kann es kaum erwarten, darüber zu sprechen, welche Gedanken und Ideen hinter dem Namen des ersten Titels „Remake“ und des zweiten Titels „Rebirth“ stecken, und schließlich, wenn die Zeit reif ist, zu enthüllen, wie der dritte Titel lautet und wo diese Reise enden wird.

Die Entwicklung von Rebirth ging von Anfang an zügig voran, und meines Erachtens gab es noch keinen anderen Titel dieser Größenordnung, bei dem alles schon vor Produktionsbeginn so gut miteinander verknüpft war. In der Tat haben einige Teile der Entwicklung des dritten Titels bereits begonnen, und ich habe auch Treffen mit dem Entwicklerteam angesetzt, um das Projekt abzuschließen.

Wir sind es den Fans schuldig, mit Hochdruck und unablässiger Leidenschaft an diesem Titel zu arbeiten, bis wir die Ziellinie erreichen. In der Zwischenzeit gibt es viele andere tolle Dinge zum 25-jährigen Jubiläum, die die Welt von Final Fantasy VII weiter ausbauen.“

Rebirth-Director Naoki Hamaguchi kommentierte: „Ich bin überglücklich, dass wir Rebirth ankündigen können, und fühle mich verpflichtet, allen Fans, die dieses Spiel sehnsüchtig erwarten, das ultimative FFVII-Erlebnis zu bieten. Die Entwicklung ist bereits in vollem Gange, und das Team ist hoch motiviert, alles für das Projekt zu geben und an der Fertigstellung des Spiels zu arbeiten. Das FF VII-Remake-Projekt ist als Trilogie geplant, aber Rebirth ist viel mehr als nur ein Teil der Reihe. Wir entwickeln es mit all der Leidenschaft und Hingabe, die für die Entwicklung eines Originalspiels erforderlich sind, und wollen das ultimative Erlebnis in Sachen Gameplay und Worldbuilding liefern. Das Warten wird sich lohnen!“

Yoshinori Kitase, Producer der Remake-Reihe und Director bei Final Fantasy VII, fügte hinzu: „Wir haben offiziell angekündigt, dass der zweite Teil Rebirth im nächsten Winter erscheinen wird, etwa drei Jahre nach der Veröffentlichung des ursprünglichen FF VII Remake im April 2020. Drei Jahre mögen sich für alle Fans, die sehnsüchtig auf das nächste Spiel warten, wie eine lange Zeit anfühlen. Aber wir wollen das bestmögliche Erlebnis bieten und allen versichern, dass die Entwicklung für ein so umfangreiches Game erstaunlich schnell voranschreitet.

Den Mittelteil einer Trilogie zu entwickeln, birgt seine ganz eigenen Tücken, aber es gibt viele klassische zweite Teile in der Filmwelt, die sich durch verblüffende Wendungen in der Geschichte und ein tieferes Ausloten der Charaktere auszeichnen. Oft sind diese zweiten Teile bei Fans sogar besonders beliebt. In diesem Sinne wollen wir Rebirth zu einem noch fesselnderen und unvergesslicheren Erlebnis machen als Final Fantasy VII Remake, also bitte habt nur noch ein kleines bisschen Geduld, bis wir fertig sind.“

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

Im Broadcast wurde auch „Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion“ angekündigt, ein Remaster des PlayStation Portable-Exklusivtitels Crisis Core -Final Fantasy VII-. Das Action-RPG aus dem Jahr 2007 ist das Prequel zu „Final Fantasy VII“. „Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion“ ist ein echtes Remaster, das der ursprünglichen Geschichte von SOLDIER 1st Class Zack Fair auf seiner Mission folgt, den vermissten SOLDIER Genesis Rhapsodos zu finden, und dabei die Geschichten von Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa und anderen weiterspinnt. „Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion“ erscheint diesen Winter für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Für Spieler, die das Spiel noch nicht kennen, ist „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ ab sofort auf Steam mit voller Steam Deck-Kompatibilität erhältlich. Die verbesserte und erweiterte Version des Spiels enthält eine zusätzliche Episode mit Yuffie in der Hauptrolle, einen verbesserten Photo-Modus, den Schwierigkeitsgrad „Klassischer Modus“ und mehr.

Final Fantasy VII Ever Crisis und First Soldier

Außerdem gab es für Fans noch einen neuen Trailer für das kommende Mobil-RPG „Final Fantasy VII Ever Crisis“, für das noch in diesem Jahr ein Closed-Beta-Test geplant ist. Darüber hinaus stellte der Trailer zur dritten Saison des Mobil-Games „FF VII First Soldider“ neue Inhalts-Updates vor, die ab sofort verfügbar sind, darunter eine Karte der Midgar-Platte, eine Schlangenwerfer-Waffe, Wasser-Materia und der neue Maschinisten-Stil.

Hier der komplette Stream-VOD

Quelle: Pressemitteilung