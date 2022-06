Labyrinth of Galleria: The Moon Society – Trailer

NIS America und die Entwickler hinter „Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk“ schlagen mit „Labyrinth of Galleria: The Moon Society“ ein neues Kapitel auf. Anfang 2023 erscheint das Spiel im Westen, wie die Unternehmen mitteilten. Die Veröffentlichung erfolgt für die Plattformen PC, PlayStation 4, PS5 und Nintendo Switch.

Das Dungeon-RPG versetzt euch in ein verlassenes Herrenhaus, das der zentrale Sitz einer herrschaftlichen Länderei ist. Im Inneren erwarten euch nicht nur geheimnisvolle Dinge, sondern auch der Eingang zum Labyrinth von Galleria. Madame Marta, eine Meisterhexe, hat euch, ein wandelnder Geist, herbeigerufen, um eine loyale Brigade von animierten Puppenkriegern zusammenzustellen. Mit dieser Truppe begibt man sich in die unerforschten Tiefen des Labyrinths, um verzauberte Artefakte zu finden, die als „Curios“ bekannt sind.

Wie NIS America mitteilte, könnt ihr ein Team von bis zu 40 Kämpfern zusammenstellen. Des Weiteren soll „Labyrinth of Galleria: The Moon Society“ gegenüber dem Vorgänger diverse Verbesserungen erhalten, auf die nicht näher eingegangen wurden. Was euch in dem Dungeon-Crawler erwartet, zeigt ein erster Trailer, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben.

Quelle: NIS America / Pressemitteilung