Mario + Rabbids Sparks of Hope – Release im Oktober

Während des heutigen „Nintendo Direct Mini: Partner Showcase“ gab Ubisoft bekannt, dass „Mario + Rabbids Sparks of Hope im Oktober erscheinen wird. Des Weiteren wird Ubisoft ein eigenes Showcase veranstalten, das weitere Informationen zum kommenden Spiel bereithält. Starten wird das Ganze am morgigen Mittwoch, den 29.06.2022 um 18:00 Uhr. Ein neuer Trailer sowie den kommenden Stream haben wir unter diesen Zeilen eingebunden.

In „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ nehmt ihr es mit Cursa und dessen gefährlichen Schergen auf. Das Wesen richtet Chaos reißt die Planeten und ihre eigenwilligen Bewohner ins Chaos, während es versucht, die gesamte Energie des Sparks aufzusaugen. Dies sind ungewöhnliche Kreaturen, die aus einer Verschmelzung von Lumas und Rabbids entstanden sind. Es gilt Dutzende von Sparks in der ganzen Galaxie zu finden, zu retten und für die Reise zu rekrutieren. Jeder Spark hat eine eigene Fähigkeit und Persönlichkeit, und die Helden können ihre besonderen Fähigkeiten im Kampf einsetzen, um die Oberhand im Kampf zu gewinnen.

„Mario + Rabbids Sparks of Hope“ erscheint am 20. Oktober 2022 für die Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung