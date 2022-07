The Quarry – Update mit Online-Multiplayer und mehr

Im Juni 2022 veröffentlichten 2K und Supermassive Games „The Quarry“ für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Mit einem neuen Update wurde jetzt der Online-Multiplayer-Modus „Wolfsrudel“ hinzugefügt. Zudem gibt es jetzt die Möglichkeit die Camp-Betreuer optisch in die Vergangenheit zu schicken: Die Deluxe Edition bietet ab sofort Zugriff auf die von den 80er Jahren inspirierten kosmetischen Outfits für die spielbaren Charaktere des Spiels; das DLC-Paket kann auch separat erworben werden.

The Quarry – Wolfsrudel

Bei „Wolfsrudel“ handelt es sich um einen exklusiven Modus, bei dem ein Host bis zu sieben Freund*innen mit Zugang zum Spiel einladen kann. Während der Host spielt, stimmt das Publikum über jede wichtige Entscheidung ab, wobei die Mehrheitsentscheidung das Ergebnis und somit den weiteren Spielverlauf bestimmt. „Wolfsrudel“ bietet eine völlig neue Sichtweise auf die unvorstellbaren Entscheidungen, mit denen Spieler*innen auf ihrer Reise konfrontiert werden. Da die tiefgründige Geschichte von The Quarry unendlich variabel ist, kann sich der Schrecken so auch in der Gruppe immer neu entfalten

Die Homepage des Teenie-Horrorspiels „The Quarry“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung