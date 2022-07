Deliver Us Mars – Zweites Entwicklertagebuch „Earth’s Last Hope“

Frontier Foundry hat zusammen mit KeokeN Interactive ein neues Entwicklervideo zu dem Sci-Fi-Abenteuer „Deliver Us Mars“ veröffentlicht. Die Episode trägt den Titel „Earth’s Last Hope“ und stellt die Darsteller von „Deliver Us Mars“ vor, die die Charaktere in vollständig animierten Filmsequenzen zum Leben erwecken. Ellise Chappell (Young Wallander, Poldark) spielt die Protagonistin Kathy Johanson. Neil Newbon (Resident Evil Village, Detroit: Become Human) spielt Kathys Vater Isaac.

Die Zusammenarbeit mit Chappell, Newbon und dem Rest der Besetzung ist Teil des Bestrebens von KeokeN Interactive, eine noch filmreifere Fortsetzung des 2019 erschienenen „Deliver Us The Moon“ zu entwickeln. Wie die Gründer Paul und Koen Deetman im Entwicklertagebuch erläutern, ist die Philosophie hinter „Deliver Us Mars“ „go big or go home“ – und die Steigerung der erzählerischen Präsentation ist einer der Schwerpunkte des Nachfolgers, der auch eine größere Vielfalt an Gameplay-Mechaniken und Umgebungen zum Erkunden bietet.

In dem Sci-Fi-Adventure schließt sich die junge Astronautin Kathy Johanson einer wichtigen Mission zum Roten Planeten an, um die ARKs zu bergen. Die ARKs sind riesige Kolonisationsschiffe, die der Menschheit eine Chance geben könnten, den Schaden, den die Umweltverschmutzung und der Klimawandel auf der Erde angerichtet haben, rückgängig zu machen.

Kathy hat allerdings mehr als nur einen Grund an der Mission teilzunehmen: Jahre zuvor hatte Kathys Vater Isaac sie zurückgelassen und ist mit den ARKs verschwunden, was ihn auf der Erde zu einem gesuchten Verbrecher machte. Jetzt hat eine mysteriöse Nachricht sie davon überzeugt, dass die Chance besteht, dass er noch am Leben ist – und Kathy wird nicht aufhören, bis sie die Wahrheit über sein Verbleiben herausgefunden hat.

„Deliver Us Mars“ erscheint am 27. September 2022 für PC (Steam und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung