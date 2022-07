Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition und Erweiterung angekündigt

Diese Woche kündigte Publisher und Entwickler GIANTS Software unter anderem eine Platinum Edition von dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ an. Hinzu gibt es eine Platinum Expansion mit weiteren Inhalten für die digitalen Landwirte. Sowohl die Platinum Edition als auch die Platinum Erweiterung erscheinen am 15. November 2022. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich. Hier eine Übersicht:

Die Platinum Expansion enthält Volvo Group & weitere neue Marken

Die Platinum Edition umfasst das Basis-Spiel „Landwirtschafts-Simulator 22“ + Expansion

Veröffentlichung digital, sowie im Einzelhandel am 15. November 2022 für PC & Konsolen

Mehr als 40 neue Fahrzeuge und Maschinen

Neue Karte, Gameplay-Mechaniken & Produktionsketten

„Was wir hier mit dem Platinum Status erreicht haben, ist das umfangreichste und abwechslungsreichste virtuelle Farming-Erlebnis, das das Genre zu bieten hat“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. In der Platinum Edition stehen dem Spielenden mehr als 500 authentische Maschinen und Werkzeuge von über 100 namhaften Landwirtschaftsherstellern aus aller Welt zur Verfügung, um Land-, Forst- und Viehwirtschaft zu betreiben.

Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Expansion

IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller und viele andere Marken neben Volvo Group sind in der Erweiterung mit mehr als 40 authentischen Fahrzeugen und Werkzeugen vertreten. Dazu gehören der Volvo L200H High Lift Radlader, der erst kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, der John Deere 843L-II und der John Deere FD55 Rad Fällerbündler. Weitere Maschinen werden in Kürze angekündigt.

Die neue Karte der Platinum Expansion, Silverrun Forest, ist inspiriert vom pazifischen Nordwesten der USA und erweitert das Spiel mit seinen bewaldeten Landschaften und vielen neuen Möglichkeiten. Spieler markieren Bäumer, erledigen neue forstwirtschaftliche Missionen, pflanzen neue Baumarten oder bauen neben anderen Projekten ein Boot am Schiffsdock – denn Silverrun Forest ist voller Produktionsketten sowie Sehenswürdigkeiten, die sich durch die Lieferung von Baumstämmen weiterentwickeln.

Hier könnt ihr die Platinum Edition und Expansion auf Amazon.de (Aff-Link) finden. Weitere Informationen über „LS22“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung