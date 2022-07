The Legend of Heroes: Trails from Zero – Gameplay-Trailer

NIS America und Entwicklerstudio Nihon Falcom präsentierten jetzt einen neuen Trailer des kommenden JRPGs „The Legend of Heroes: Trails from Zero“. Der Trailer gibt einen ersten Eindruck über die einzigartigen Kampf-Mechaniken der Verbrechensbekämpfer von Crossbell.

In der Geschichte des Spiels begleitet ihr als Spieler den Protagonisten und jungen Detektiv Lloyd und seine Teamkollegen in der Special Support Section zu Beginn ihrer Reise. Erkundet die Straßen von Crossbell City und entdecke alles, was die Stadt so zu bieten hat, einschließlich ihrer verborgenen dunklen Seite. Hinter den glänzenden Fassaden dieses Stadtstaats kämpft das Team Ungerechtigkeit und Korruption.

Das JRPG erscheint am 30. September 2022 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Webseite von „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung