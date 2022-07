The Last of Us Part I – Video geht auf die Entwicklung ein und zeigt Gameplay

Im September veröffentlicht Entwickler Naughty Dog eine überarbeitete Version des Spiels „The Last of Us“ für die PlayStation 5. In einem neuen Video n einem neuen Video gehen Creative Director Shaun Escayg und Game Director Matthew Gallant auf die Updates und Verbesserungen des Spiels ein. Des Weiteren werden zahlreiche Spielszenen präsentiert.

Wie im offiziellen PlayStation Blog bekannt geben wurde, kann „The Last of Us Part I“ auf der PlayStation 5-Konsole in einer nativen 4K-Auflösung mit angestrebten 30 FPS oder in einer dynamisches 4K-Auflösung mit angestrebten 60 FPS rendern. Natürlich unterstützt das Spiel auch die Funktionen des DualSense-Controllers.

Das Spiel erscheint am 02. September 2022 für die PlayStation 5. Eine PC-Version befindet sich ebenfalls in der Entwicklung. Einen konkreten Release-Termin für die PC-Version gibt es jedoch noch nicht. Weitere Informationen zur den Neuerungen könnt ihr dem unter diesen Zeilen eingebundenen Video entnehmen oder im PlayStation Blog nachlesen: Klick!

Quelle: PlayStation Blog