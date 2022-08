Sherlock Holmes: The Awakened – Schwarmfinanzierung für das Remake

Mit „Sherlock Holmes: The Awakened“ veröffentlichten die ukrainischen Entwickler von Frogwares im Jahre 2006 ein Adventure auf den Markt, das die Geschichten rund um den berühmten Detektiv Sherlock Holmes, der von Arthur Conan Doyle erschaffen wurde, mit dem kosmischen Horrorwerken von Howard Phillips Lovecraft mischt. Frogwares kündigte nun eine Neuauflage des Klassikers an, der über Kickstarter finanziert werden soll.

Holmes und der Cthulhu-Mythos

Das Remake von „Sherlock Holmes: The Awakened“ wird von Grund auf neu entwickelt, wie die Entwickler mitteilten. Das originale Spiel erzählte zum damaligen Zeitpunkt noch eine eigenständige Geschichte. Die Neuauflage wird widerrum an „Sherlock Holmes: Chapter One“ anknüpfen, das im vergangenen Jahr erschien. Die Geschichte von „Sherlock Holmes: The Awakened“ setzt einige Jahre nach den Ereignissen von „Chapter One“ ein, wie Frogwares mitteilte.

Holmes und Watson haben sich eine eigene Wohnung in der Baker Street 221B angemietet und leben unter einem Dach. Der neue Fall, der dazu führt, dass die beiden zu besten Freunden werden, beginnt mit einer Entführung. Im Verlauf des Falles entdecken sie einen grausamen Kult und treffen auf unheimliche Wesen, die viel mächtiger und älter sind, als wir uns jemals vorstellen können.

Kosmische Neuerungen

Frogware verpasst „Sherlock Holmes: The Awakened“ eine neue Grafik, neu erstellte Assets, neue Animationen, neue Zwischensequenzen und neue Gameplay-Elemente. Auch die Geschichte soll so geschrieben werden, dass sie den Storybogen rund um den jungen Sherlock Holmes, der mit „Capter One“ begann, erweitert wird. Das fertige Spiel soll vier unterschiedliche Orte und acht Hauptfälle sowie diverse Sidequests bieten. Auch den Verstand kann Sherlock Holmes verlieren, wie es sich für ein Spiel im „Lovecraft“-Universum gehört.

Wer das ambitionierte Projekt mitfinanzieren möchte, der sollte einen Blick auf die eigens eingerichtete Kickstarter-Kampagne werfen. Dort findet ihr auch weitere Informationen zum Spiel selbst. Mit der Fertigstellung rechnet Frogwares im Februar 2023 – dieser Termin ist jedoch aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine verständlicherweise nicht gesichert. Erscheinen soll „Sherlock Holmes: The Awakened“ für alle gängigen Plattformen.

Quelle: Frogwares / Kickstarter