Tactics Ogre: Reborn – Das taktische Rollenspiel erhält eine Neuauflage

Das taktische Rollenspiel „Tactics Ogre“ wurde erstmals im Jahre 1995 veröffentlicht. Wie Square Enix heute verkündete, wird eine Neuauflage des Spiels im November erscheinen. Das Spiel wird nicht nur mit einer modernisierten HD-Grafik erscheinen, sondern auch mit einem überarbeiteten Gameplay.

Des Weiteren beinhaltet „Tactics Ogre: Reborn“ vertonte Zwischensequenzen in englischer und japanischer Sprachausgabe, neu erstellte Soundeffekte und neu aufgenommener Live-Hintergrundmusik, die von Hitoshi Sakimoto komponiert wurde.

In den Mittelpunkt der Geschichte rücken die Valerianischen Inseln, den Juwelen des Obero-Meeres. Nach vielen Jahren des Konflikts hat sich endlich ein Anführer erhoben, der dem Ganzen ein Ende setzen will: Dorgalua Oberyth. Als „Dynasten-König“ bekannt, brachte er Valeria ein halbes Jahrhundert lang Frieden und Wohlstand. Nach seinem Tod bricht ein Bürgerkrieg aus, der den Inseln von Valeria einen blutigen Machtkampf zwischen drei rivalisierenden Fraktionen beschert.

„Tactics Ogre“ setzt auf rundenbasierte Kämpfe. Mit einem Team von Einheiten müssen die Spieler auf dem Schlachtfeld strategisch handeln und die Oberhand gewinnen. Im Verlauf des Spieles lassen sich zusätzliche Gruppenmitglieder rekrutieren, die verschiedene Fähigkeiten mit sich bringen.

Release und Boni für Vorbesteller

„Tactics Ogre: Reborn“ erscheint am 11. November 2022 für die PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam. Das Spiel erscheint nur in digitaler Form. Zum Kauf bereit steht eine Standard- und eine Premium-Edition.

Alle Vorbesteller der Standard Digital Edition von „Tactics Ogre: Reborn“ erhalten einen digitalen Downloadcode für einen Mini-Soundtrack, der eine Auswahl von drei Songs aus dem Original-Soundtrack enthält, alle komponiert von Hitoshi Sakimoto und live aufgenommen.

Die Vorbesteller der Premium Digital Edition von „Tactics Ogre: Reborn“ erhalten ebenfalls einen Downloadcode für einen Mini-Soundtrack von „Tactics Ogre“ aus dem Jahr 1995, der eine Auswahl von zehn Chiptune-Songs aus dem Originalspiel enthält.

Quelle: Pressemitteilung