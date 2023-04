Silica – Erster Trailer zum FPS/RTS-Game

Vor kurzem kündigte Bohemia Interactive den neuen Titel „Silica“ an. Das Spiel soll Echtzeitstrategie (RTS) und First-Person-Shooter (FPS) im Single- oder Multiplayer nahtlos vereinen. Auf dem Planeten Baltarus übernehmen die Spieler entweder die Rolle des Commanders im Strategie-Modus, bauen ihre Basis aus und produzieren Einheiten, oder aber steuern als Infanterist im FPS-Modus alle Einheiten und Fahrzeuge. Neben der „Soldaten“-Fraktion, kann der Spieler sich auch auf die Seite der insektenähnlichen Aliens mit Hive Mind schlagen.

Neben den beiden Fraktionen gibt es drei verschiedene Spielmodi. Der Modus „Strategy“ ist das Aushängeschild des Spiels. Hier kämpfen die Spieler um die Vorherrschaft, indem sie bauen, ernten und Feinde angreifen. Der Strategiemodus kombiniert nahtlos Echtzeitstrategie- und FPS-Elemente und ist in jeder Kombination spielbar, bis hin zu einem 3-Wege-Konflikt zwischen Fraktionen.

Der Modus „Prospector“ dient als Tutorial. Er wird als FPS angeboten, der im Einzel- oder Mehrspielermodus gespielt werden kann. Nach dem Start in der Nähe eines Landeplatzes lautet die Aufgabe, das Gebiet auf der Suche nach einem Balteriumfeld zu erkunden. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf feindliche Truppen und müssen alle Zielvorgaben erfüllen, um zu überleben. Der dritte Modus, „Arena“, liefert eine Umgebung, in der Spieler ihre Lieblingseinheit auswählen und in einem unausgewogenen FPS-Free-for-All gegeneinander antreten.

„Silica“ wurde hauptsächlich von einer Person entwickelt – Martin “Dram” Melichárek (u.a. Lead Developer von „Take on Mars“) und ist der erste Titel, der aus dem Bohemia Incubator hervorgegangen ist – einem neuen Label von Bohemia Interactive, das Indie-Game-Machern helfen soll, ihre Traumspiele zu entwickeln und einem globalen Publikum vorzustellen. Das Spiel soll noch dieses Jahr in die Early Access-Phase gehen, die wiederum 9-12 Monate laufen soll.

„In dieser Hinsicht kehren wir zu unseren Wurzeln zurück. Wir wandeln den bestehenden Bohemia Incubator um, der bisher als Plattform für unsere internen Projekte diente, um interessante Konzepte zu untersuchen, neue Technologien zu implementieren und Spiele außerhalb unserer Hauptspielereihen zu entwickeln. In seiner neuen Form öffnen wir den Bohemia Incubator nun auch für Drittentwickler, die an interessanten Spielprojekten arbeiten, denen aber die nötigen Publishing- und Finanzressourcen fehlen. Indie-Entwicklern, die ihre Kräfte bündeln und in den Bohemia Incubator eintreten wollen, bieten wir über 20 Jahre Erfahrung in der Spieleentwicklung und Know-how auf höchstem Niveau sowie Unterstützung bei QA, Marketing und Publishing. Förderungswürdige Projekte müssen mindestens das Stadium eines spielbaren Prototyps erreicht haben“, sagt Marek Španěl, Gründer und CEO von Bohemia Interactive.

Silica – Features

First/Third-Person-Shooter mit Fahrzeugen

Sechs einzigartige Gebiete

Drei interaktive Game-Modi

Singleplayer- und Multiplayer-Optionen

Fünf Infanterie-Klassen

Elf unterschiedliche Fahrzeuge

Acht ausserirdische Kreaturen

AI-Kontrolle für Commander und Truppen

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Zudem ist der Titel auch auf Steam zu finden (siehe hier). Für einen ersten Vorgeschmack auf die Mischung der beiden Genre gibt es folgenden Trailer:

Quelle: Pressemitteilung