The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Ein neuer Trailer

Nintendo präsentierte jetzt den dritten offiziellen Trailer zu „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Er bietet weitere Eindrücke von dem, was euch nächsten Monat in und über Hyrule erwartet.

Das Spiel ist der offizielle Nachfolger von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Spieler wählen ihren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Es erwarten sie neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erscheint am 12. Mai 2023 exklusive für Nintendo Switch. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung