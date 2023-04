Park Beyond – Ein neuer Trailer zeigt mehr vom Gameplay

Im neusten Trailer bekommen wir mehr von dem kommenden Aufbauspiel „Park Beyond“ zu sehen. Der Fokus liegt diesmal im Management-Gameplay. Wie funktionieren die Shops mit ihrem Angebot? Was sind die Bedürfnisse der Besucher? Was ist mit dem Personal? Die Management-Funktionen können über spezifische Tabs eingesehen und angepasst werden.

Zudem wird auch ein Blick auf Baumöglichkeiten des Spiels geworfen, mit denen Spieler ihre eigene Vorstellungskraft in Kombination mit den tausenden zur Verfügung stehenden Inhalten nutzen können. Im Sandbox-Modus können sie dafür einen individuellen Speicherstand anlegen und sich voll aufs Bauen und Dekorieren fokussieren. Jede Kreation kann gespeichert und mit den selbst festgelegten Farben, Lichtern und Musikstücken in künftigen Parks erneut genutzt werden. Und auch die Gestaltung des Grundstücks liegt dank Terraformierung und Tunnelbau in den Händen der Spieler.

„Park Beyond“ erscheint am 16. Juni 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vom 9. bis zum 19. Mai 2023 findet ein Beta-Test auf PC statt, für den ihr euch weiterhin hier anmelden könnt: KLICK!

Ein paar weitere Informationen über über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung