Remnant II – Neuer Trailer zum Helfer-Archetypen

Letzten Monat kündigten Gearbox Publishing und Entwickler Gunfire Games die Archetyp-Klasse des Helfers in für „Remnant II“ an. Jetzt folgte ein weiterer Trailer, der tiefere Einblicke bietet.

Der Helfer-Archetyp spezialisiert sich auf Hundeangriffe und Teamwork, um Gegner auszuschalten. Spieler können ihren treuen Hundebegleiter Gegner angreifen oder ablenken lassen. Das Hauptattribut des Helfers ermöglicht es dem Gefährten, ihn oder seine Teammitglieder wiederzubeleben, während seine Archetypen-Eigenschaft versehentliches Friendly Fire an allen Verbündeten und ihm selbst verringert.

Der Helfer-Archetyp ist Teil des aktualisierten Archetypen-System des Spiels. Im Vergleich zum Vorgängertitel „Remnant: From the Ashes“ soll der Spieler mehr Flexiblität für seinen Spielstil erhalten und es Gruppen ermöglichen, einzigartige passive Fähigkeiten und Kräfte im Koop-Spiel besser miteinander zu synchronisieren. Mehrere Archetypen können freigeschaltet, aufgewertet und zusammen für eine größere Vielfalt an Spielstilen ausgerüstet werden.

Der Action-Survival-Shooter „Remnant II“ soll im Sommer 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung