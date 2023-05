Warhammer 40,000: Rogue Trader – Umgebungen im neuen Trailer

Der neuste Trailer zum cRPG „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ zeigt diverse Umgebungen. Dazu gehört auch die Dunkle Stadt Commorragh in den Untiefen des Netzes der Tausend Tore. Es ist die Heimat der Drukhari, einer verräterischen Xenos-Fraktion, die dafür berüchtigt ist, den Opfern ihrer Raubzüge im Realraum unvorstellbare Schmerzen zuzufügen.

In „Warhammer 40K: Rogue Trader“ spielt in der sogenannten Kronus-Weite. Ihr schlüpft in die Rolle eines Freihändlers, Spross einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, die über ein Handelsimperium herrschen und die Ränder des imperialen Machtbereichs im Namen des Imperators selbst erkunden.

Dank der Handelsvollmacht verfügen Freihändler über unvorstellbare Privilegien und Befugnisse und sind außerdem damit beauftragt, die Grenzen des Imperiums zu erweitern. Nicht nur ein Leerenschiff soll dabei helfen, das Ziel des Imperators zu erreichen, sondern auch eine Crew, die ihr befehligen könnt. Es obliegt euch, eure Untergebenen Gnade zu erweisen oder ihnen mit Verachtung zu begegnen, dem Imperator treu zu bleiben oder sich mit Feinden der Menschheit zusammenzutun – jede Entscheidung des Freihändlers beeinflusst ganze Sonnensysteme und verändert die Ingame-Welt und ihre Bewohner.

Das Spiel kann auf Steam Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) der Wishlist hinzugefügt werden. Die Webseite von „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung