Railway Empire 2 – Neuer Trailer und Deluxe Edition

Den Start der Vorbestellungen feiern Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios nicht nur mit einem neuen Trailer, sondern auch mit der Ankündigung einer Deluxe Edition der Eisenbahn-Management-Simulation „Railway Empire 2“ .

Während die Standard Edition für 49,99 Euro (UVP) zu haben ist, kosten die Deluxe Edition 59,99 Euro (UVP). Sie beinhaltet zusätzlich exklusive Lokomotiv-Skins, Bahnhofs-Skins und den digitalen Soundtrack. Ein Vorbesteller-Rabatt von 10% ist auf den Plattformen Steam, EGS und Microsoft Store, inklusive Vorabinstallation mit Xbox Games Pass, sowie im PlayStation Store für PlayStation-Plus-Mitglieder verfügbar.

„Railway Empire 2“ erscheint am 25. Mai 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S, Xbox One (unterstützt durch Smart Delivery) und PC. Zudem wird das Spiel auch via Xbox Game Pass auf Xbox-Konsolen und PC verfügbar. Die Nintendo Switch-Version soll noch dieses Jahr folgen.

Ein paar weitere Informationen über „Railway Empire 2“ gibt es hier bei uns: KLICK! Wer gerne mehr vom Spiel sehen möchte, der kann am 27. April 2023 ein Preview-Livestream einschaltet, wo Gameplay gezeigt werden soll. Der Stream findet um 19 Uhr im Kalypso_live Kanal auf Youtube statt (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung