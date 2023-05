Marvel’s Midnight Suns – „Storm“-DLC, Termin für Xbox One und PS4

„Marvel’s Midnight Suns“ erschien im vergangenen Dezember für den PC und für die aktuellen Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft. Die Konsolen der vergangenen Generation, PlayStation 4 und Xbox One, gingen zur Veröffentlichung des Titels leer aus. Dieser Umstand ändert sich nun, wie 2K, Firaxis Games und Marvel Entertainment am heutigen Tage verkündeten.

So erscheint „Marvel’s Midnight Suns“ am 11. Mai 2023 für die PS4 und Xbox One. Das Spiel wird jedoch nur in digitaler Form erscheinen, wie die Unternehmen mitteilten. Des Weiteren wurde die Version für die Nintendo Switch komplett gestrichen.

„Blood Storm“ als letzter DLC

Am 11. Mai erscheint außerdem der vierte und letzte DLC des Season-Pass von „Marvel’s Midnight Suns“. Dieser hört auf den Namen „Blood Storm“ und rückt die Heldin Ororo Munroe, alias Storm, in den Mittelpunkt. Die mächtige Mutantin bringt nicht nur ein neues Upgrade für die Abtei mit, sondern auch gleich drei neue Story-Missionen. Des Weiteren enthält der DLC neue Skins und Outfits für die Helden und Heldinnen der Midnight Suns.

Die vorherigen DLCs, „Unstillbare Gier“, „Vergeltung“ und „Ein glorreicher Halunke und die Untoten“, werden mitsamt „Blood Storm“ auch für die PS4 und Xbox One im Mai veröffentlicht. Alle herunterladbaren Inhalte lassen sich einzeln oder als Paket erwerben.

Quelle: Pressemitteilung