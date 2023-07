Aliens: Dark Descent – Launch-Trailer

Focus Entertainment und Entwicklerstudio Tindalos Interactive bringen heute das Squad-basierte Echtzeit-Taktikspiel „Aliens: Dark Descent“ für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 heraus. Passend gibt es einen neuen Trailer.

In „Aliens: Dark Descent“ übernehmen Spieler die Leitung über einen Trupp abgehärteter Colonial Marines, die sich einer neuen, schrecklichen Bedrohung auf dem Planeten Lethe entgegenstellen. Spieler rekrutieren, leveln und führen ihre Marines-Einheit in Echtzeit an und nehmen den Kampf gegen Xenomorphs, abtrünnige Agenten der gnadenlosen Weyland-Yutani und eine Vielzahl weiterer schrecklicher Kreaturen auf, die ganz neu im „Aliens“-Universum sind.

Um mit ihrem Trupp feindliche Lebewesen zu besiegen und die großen, offenen Levels zu infiltrieren, nutzen Spieler ihre Kommunikationsmittel zur Erteilung von Befehlen. Jedes Kommando wird unverzüglich von dem Marine ausgeführt, der entsprechend seinen Fähigkeiten und seiner Ausrüstung bestens für die jeweilige Situation ausgestattet ist. Allerdings ist Vorsicht geboten: Es ist von entscheidender Bedeutung die Vitalfunktionen jedes Marines stets gründlich zu überwachen – denn wer im Kampf fällt, ist für immer verloren.

Spielende können in ihrer Basis – dem gestrandeten Raumschiff Otago – Zuflucht finden. Dort haben sie die Möglichkeit ihren Trupp mit einer Auswahl an verschiedenen Marine-Klassen individuell zusammenzustellen. Alle Soldaten können mit einzigartigen Fähigkeiten und einem Arsenal an Waffen, Rüstungen und Extras ausgestattet und spezialisiert werden. Im Raumschiff können Spieler auch die Wunden und Traumata der Marines behandeln sowie neue Technologien erforschen, um ihren Trupp zu verbessern.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung