Persona 5 Tactica – Editionen und Start der Vorbestellungen

Erst vor kurzem kündigte ATLUS das Strategie-RPG „Persona 5 Tactica“ für PC und Konsolen an. Interessierte Spielen können das Spiel ab sofort vorbestellen und sich für die Launch Edition (nur physisch 59,99 Euro UVP) oder die Digital Deluxe Edition (nur digital – 79,99 Euro UVP) entscheiden.

Persona 5 Tactica – Launch Edition

Kostenloser Orpheus Picaro + Izanagi Picaro DLC (nur per Vorbestellung)

Kostenloses Geschenk – Ein Set von zwei exklusiven Untersetzern bei ausgewählten Händlern (solange die Vorräte bei den teilnehmenden Shops reichen

Digital Deluxe Edition

Kostenloser Orpheus Picaro + Izanagi Picaro DLC (nur per Vorbestellung)

Kostenloses Herzenswandel-Herausforderungs-Paket (UVP: 19,99 Euro)

Kostenloses Waffen-Paket (UVP: 7,99 Euro)

Kostenloses Picaro Beschwörungs-Paket + Raoul Persona (UVP: 9,99 Euro)

In „Persona 5 Tactica“ finden sich die bekannten Phantomdiebe nach einem Zwischenfall in einem merkwürdigen Reich wieder. Die Bewohner des Reiches leben dort in Angst vor einen Tyrannen. Als sie von der Militärgruppe „Legionäre“ umzingelt werden, schweben sie in höchster Gefahr. Doch die Rebellin Erina eilt zur Hilfe und unterbreitet der Gruppe ein Angebot.

Das Spiel erscheint am 17. November 2023 für PC (Windows Store und Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Hier nochmal der Ankündigungs-Trailer:

Quelle: Pressemitteilung