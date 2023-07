Fate/Samurai Remnant – Release erfolgt im September in Europa

Die „Fate“-Reihe wird im September mit „Fate/Samurai Remnant“ fortgeführt. Wie Koei Tecmo mitteilte, erscheint das neue Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und für den PC via Steam.

In der „Fate“-Reihe haben Paare von „Masters“ und „Servants“tim Laufe der Geschichte in einer Reihe von „Holy Grail Wars“ gekämpft. Das Duo, das siegreich aus dem Kampf hervorgeht, erhält ein uraltes Artefakt, das Wünsche erfüllt. „Fate/Samurai Remnant“ führt dabei den Galskrieg der Serie im vierten Jahr der Keian-Ära im Japan der Edo-Zeit fort. Nach Jahrzehnten des Friedens steht erneut ein Kampf zwischen sieben Paaren bevor.

In „Fate/Samurai Remnant“ rückt der Master Miyamoto Iori in den Mittelpunkt der Geschichte, der den Niten Ichiryu-Schwertkampfstil studiert hat. Er kämpft an der Seite von Saber, einem Servant mit einer Stärke, welche die der Menschen übertrifft. Die beiden befinden sich im Kampf um das letzte verbliebene Paar.

Das Action-RPG erscheint am 29. September 2023. Ein erster Trailer präsentiert allerhand Spielszenen aus dem kommenden Spiel. Entwickelt wird der Titel von Omega Force in Kooperation mit Type-Moon und Aniplex Inc.

Quelle: Pressemitteilung