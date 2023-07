Fort Solis – Neuer Trailer und Release-Termin für PC und PS5

Das psychologische Sci-Fi-Horror-Adventure „Fort Solis“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Das Entwicklerstudio Fallen Leaf wird den Titel in Zusammenarbeit mit Dear Villagers am 22. August 2023 für PC und PlayStation 5 auf den Markt bringen.

„Fort Solis“ wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und schickt euch auf den Mars. In der Rolle des Ingenieurs Jack Leary reagiert ihr auf einen Routinealarm in der Basis namens Solis. Dort angekommen, eskalieren die Ereignisse auf eine Weise, die Jack sich nie hätte vorstellen können. Der neue Trailer liefert weitere Eindrücke von dem Roten Planeten und der Atmosphäre des Spiels.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung