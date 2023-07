AEW: Fight Forever – Launch-Trailer

Das Arcade-Wrestling-Game „AEW: Fight Forever“ erscheint heute für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Bevor euch in den digitalen Ring stürzt, könnt ihr euch den obligatorischen Launch-Trailer anschauen.

THQ Nordic GmbH, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’s Co. Ltd. bieten das Spiel als Standard Edition (59,99 Euro UVP) und Forever Elite Edition (79,99 Euro UVP) an. Letzteres beinhaltet das „FTR: Revival Pack“, welches auch für 11,99 Euro (UVP) separat erhältlich ist. Der DLC enthält die zusätzlichen Wrestler Dax Harwood und Cash Wheeler sowie die Mini-Games „Join Us“ und „Deth Race-X“.

Quelle: Pressemitteilung