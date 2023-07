Baldur’s Gate 3 – Release auf PC vorgezogen, PS5-Version verspätet sich

Die Entwickler der Larian Studios gaben heute im Rahmen eines Community Updates bekannt, dass „Baldur’s Gate 3“ ein neues Release-Datum für den PC und für die PS5 erhalten hat.

Das Spiel erscheint nun am 03. August 2023 für den PC. Somit wurde die Veröffentlichung rund einen Monat vorgezogen. Die PlayStation 5-Besitzer müssen hingegen ein wenig länger warten. Das Spiel erscheint für die Konsole am 06. September 2023 – rund eine Woche später.

In dem ausführlichen Community Update, das ihr hinter diesem Link vorfinden könnt, enthüllte Larian Studios neue Details zu „Baldur’s Gate 3“. So wurde über die D&D-Rassen und -Klassen, die im Spiel vorkommen werden, gesprochen, sowie über neue spielbare Charaktere und Begleiter bis hin zu einer breiten Palette an neuen Optionen zur Charakteranpassung sowie einige Statistiken zum Umfang des Rollenspiels, die wie folgt aussehen:

Das Skript für Baldur’s Gate 3 beinhaltet mehr Dialoge als alle drei Herr der Ringe-Bücher zusammen und umfasst über 2 Millionen Wörter.

Über 170 Stunden Filmsequenzen und damit doppelt so lang wie alle Staffeln von Game of Thrones zusammen.

7 spielbare Protagonisten mit jeweils eigenen Geschichten, Persönlichkeiten, Wünschen und Zielen sowie ein detailliertes Charaktererstellungssystem für individuelle Charaktere.

11 spielbare Völker und 31 Untervölker inklusive verschiedener Körpertypen. 12 Klassen und 46 Unterklassen im Vergleich zu den 10 Zauberschulen in „Divinity: Original Sin 2“.

Über 600 Zaubersprüche und Aktionen (ohne Upcasts) im Vergleich zu den 225 Spielerzaubern und -Aktionen in Divinity: Original Sin 2.

Weitere Informationen über das kommende Werk der Larian Studios erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung