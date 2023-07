Testament: The Order of High Human – Launch-Trailer

Zur Veröffentlichung des Action-Adventures „Testament: The Order of High Human“ präsentierten die Entwickler von Fairyship Games einen neuen Trailer. Das Spiel ist ab sofort auf PC via Steam und EGS erhältlich. Eine Version für Xbox und PlayStation soll im Laufe des Jahres folgen. Genauere Angaben gibt es noch nicht.

Das First-Person-Spiel schickt euch in eine post-apokalyptische Fantasiewelt, wo ihr in die Rolle eines unsterblichen Königs der Hochmenschen schlüpft, dessen Bruder namens Arva Wahnsinn über das Reich Tessara gebracht hat. Nun liegt es an euch, einen Weg des Überlebens für das Reich zu finden. Eure Reise führt euch durch die Länder einer uralten Zivilisation, in der ihr euch mit Anhängern eines verrückten Diktators konfrontiert seht, gegen die Anbeter eines Blutgottes kämpft und noch viele andere Gefahren übersteht.

Die Webseite von „Testament: The Order of High Human“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung