Im Zuge der San Diego Comic-Con haben Electronic Arts und Entwickler Ascendant Studios den „Immortals of Aveum“-Cinematic-Trailer „Securing the Binding Stone“ präsentiert. Außerdem hat das Entwicklerteam den neuen Blogbeitrag „Wie Aveum entstand“ veröffentlicht, in dem Branchenveteran Michael Kirkbride darüber spricht, wie er mit seiner fast 30-jährigen Erfahrung das narrative Fundament von „Immortals of Aveum“ zum Leben erweckt und seine Reise beim Erschaffen der Welt von Aveum und seinen Charakteren, Königreichen und Dialogen thematisiert.

Den Blogbeitrag findet ihr hier: KLICK!

Der Einzelspieler-Magie-Shooter erscheint am 22. August 2023 für PC (EA App, Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

