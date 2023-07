Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im August 2023

Der Augst 2023 steht vor der Tür in Microsoft informiert uns wieder über die Spiele, die Abonnenten von Xbox Live Gold mit dem „Games with Gold“-Programm erhalten. Wie schon in den letzten Monaten, gibt es wieder zwei Spiele. Hier der Überblick:

Games with Gold im August 2023

Blue Fire: Verfügbar vom 1. bis zum 31. August

Inertial Drift: Verfügbar vom 1. bis zum 31. August

Hier könnt ihr sehen, was „GwG“ die letzten Monate / Jahre so brachte: KLICK! Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bekommt man ebenfalls die Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen „Games with Gold“.

Quelle: Pressemitteilung