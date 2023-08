Alone in the Dark – Collector’s Edition vorgestellt

THQ Nordic präsentierte in dieser Woche mit der „Alone in the Dark“ Collector’s Edition eine besondere Sammleredition, die in einer limitierten Auflage von nur 5000 Exemplaren weltweit erhältlich ist.

Das Herzstück der Collector’s Edition ist dabei die „Dark Man“-Statue, die eine Höhe von 26 cm (10 Zoll) besitzt. Zusätzlich zum Spiel für PS5, Xbox Series X oder PC erhaltet ihr auch ein Steelbook, das im Dunkeln leuchtet.

Zu den weiteren Inhalten der „Alone in the Dark“ Collector’s Edition zählt ein Miniatur-Modell der Ostadte, das eine Höhe von 10 cm (4 Zoll) besitzt, sowie die DLC-Inhalte „Derceto 1992 Costume Pack“, der „Director’s Commentary Mode“ und das „Vintage Horror Filter Pack“. Die Collector’s Edition enthält auch einen Puppentürhänger mit der Aufschrift „Do Not Disturb“ sowie ein „Derceto 1030 Wallsticker Set“.

Um einen Blick auf die „Alone in the Dark“ Collector’s Edition zu werfen und einen Vorgeschmack auf die enthaltenen Gegenstände zu erhalten, empfehlen wir euch den offiziellen Collector’s Edition-Trailer anzusehen:

Die Verfügbarkeit der Sammleredition ist auf insgesamt 5000 Stück begrenzt. Die ersten 20 Exemplare sind exklusiv im THQ Nordic Vienna Store erhältlich. Die Nummern 21 bis 4999 könnt ihr im THQ Nordic Online Store sowie bei verschiedenen Einzelhändlern erwerben. Die besondere Nummer 5000 wird zum Embracer Games Archive geliefert.

Neben der Collector’s Edition gibt es auch eine physische PC Standardedition von „Alone in the Dark“, die auf 3500 Stück weltweit limitiert ist. Die Nummern 1 bis 20 könnt ihr im THQ Nordic Vienna Store erhalten, während die Nummern 21 bis 3499 im THQ Nordic Online Store und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sind. Die Nummer 3500 wird ebenfalls ins Embracer Games Archive geschickt.

Vorbestellen könnt ihr unter anderem bei Amazon.de (Hierbei handelt es sich um Partner-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision):

Quelle: Pressemitteilung