We Stay Behind – Neue Demo und Kickstarter-Kampagne

Das deutsche Entwicklerstudio Backwoods Entertainment arbeitet derzeit an dem Mystery-Adventure namens „We Stay Behind“, das erstmals im Jahre 2019 unter dem Arbeitstitel „Resort“ angekündigt wurde.

Die Handlung des Spiels konzentriert sich auf den kleinen Kurort namens Laburnum Creek, der von einem Kometen bedroht wird. Ironischerweise entscheiden sich die Bewohner jedoch dafür, ihre geliebte Stadt trotz der bevorstehenden Gefahr nicht zu verlassen. Die Hauptfigur, die Schriftstellerin Laura Tanner, begibt sich in diesen rätselhaften Ort, um eine Kolumne über die Hartnäckigkeit der Einwohner zu schreiben.

In „We Stay Behind“ schlüpft ihr in die Rolle von Laura Tanner, während sie versucht, die Geheimnisse von Laburnum Creek zu lüften. Dabei werdet ihr mit einer surrealen Geschichte konfrontiert, in der eure Entscheidungen nicht nur die Handlung beeinflussen, sondern auch die persönliche Wahrnehmung der Welt durch die Hauptfigur verändern können. Ihr werdet aufgefordert, unterdrückte Ängste und verborgene Geheimnisse zu erforschen, um das Rätsel dieser mysteriösen Stadt zu lösen.

Kickstarter und neue Demo

Wenn ihr die Entwicklung des Titels unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies über die Crowdfunding-Plattform „Kickstarter“ tun. Insgesamt möchten die Entwickler 25.000 Euro von der Community sammeln. Das Ziel ist dabei nicht mehr weit entfernt. Unterstützt wird das Entwicklerteam zusätzlich vom Publisher Application Systems Heidelberg der sich um das QA, die Lokalisierung und die Sprachaufnahmen kümmert.

„Die zusätzliche Finanzierung über Kickstarter hilft uns, das Spiel fertigzustellen. Durch die Stretch Goals können wir tolle, neue Features, die wir gerne im Spiel sehen würden, einbauen“, erklärt das Team von Backwoods. Die Kickstarter-Kampagne ist bereits seit einigen Tagen live und kann unter folgendem Link erreicht werden: Klick!

Wer sich das Projekt bereits jetzt anschauen möchte, der kann sich via Steam eine Demo-Version zu „We Stay Behind“ herunterladen. Mit der neuen Demo könnt ihr den Nationalpark von Laburnum Creek erkunden. Herunterladen könnt ihr die Demo-Version direkt hier: Klick!

Quelle: Pressemitteilung / Steam / Kickstarter