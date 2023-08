The Invincible – Der Release-Termin steht

Am 6. November in diesem Jahr öffnet der Kosmos seine Pforten und gibt euch die Möglichkeit, in die Science-Fiction-Welt von „The Invincible“ einzutauchen, wenn das Spiel für den PC und Current-Gen-Konsolen erscheint.

In „The Invincible“ übernehmt ihr die Rolle von Yasna, einer Astrobiologin, die verzweifelt nach ihrer vermissten Crew sucht. Nach einer riskanten Mission auf dem mysteriösen Planeten Regis III, die katastrophal schiefgeht, setzt sie alles daran, ihre Kameraden „tot oder lebendig“ zurückzubringen. Anfangs scheint Regis III verlassen zu sein, doch die vermeintliche Leere täuscht. Die Ereignisse auf dem Planeten enthüllen eine philosophische Ebene und lassen euch das Verlangen der Menschheit nach Macht und Dominanz hinterfragen.

„The Invincible“ wird auch im Rahmen der diesjährigen gamescom gezeigt, wie 11 bit studios und Starward Industries mitteilten. Wenn ihr die Spielemesse besucht, die vom 23. bis zum 27. August in Köln stattfindet, habt ihr die exklusive Möglichkeit, am Stand von 11 bit studios (B028, Halle 10.1) zwei verschiedene Demos des Spiels auszuprobieren.

„The Invincible“ basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Stanislaw Lem und verknüpft weitläufige Science-Fiction-Landschaften mit retro-futuristischem Design und ästhetischen Elementen des Atompunk-Genres.

Ab dem 6. November 2023 wird das Spiel auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung