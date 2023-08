Little Nightmares 3 – Erster Trailer und Details

Bandai Namco Entertainment kündigte heute „Little Nightmares III“ mit einem ersten Trailer und Details an. Das Spiel erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres.

Der dritte Teil der Reihe wird dieses Mal nicht von den Tarsier Studios entwickelt. Supermassive Games, die Macher hinter „The Quarry“ und „The Dark Pictures Anthology“, übernehmen die Entwicklung von „Little Nightmares III“.

„Little Nightmares III“ rückt Low und Alone in den Mittelpunkt der Geschichte. Die beiden Freunde suchen verzweifelt einen Ausweg aus der neuen und düsteren Welt. Jeder Charakter trägt sein eigenes ikonisches Utensil – einen Bogen und Pfeil für Low, einen Schraubenschlüssel für Alone – das sie verwenden können, um Rätsel zu lösen und ihnen auf ihrer Flucht zu helfen.

Das Spiel bietet erstmals einen Online-Koop-Modus. Wer möchte, der kann den Titel auch im Einzelspielermodus spielen, wobei die KI die Kontrolle über den zweiten Charakter übernimmt, wie Bandai Namco mitteilten.

Das Spiel befindet sich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in der Entwicklung.

Quelle: Bandai Namco