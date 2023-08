Homeworld 3 – Story-Trailer

Gearbox Publishing und Entwickler Blackbird Interactive haben die in Köln stattfindende gamescom 2023 genutzt, um uns einen neuen Trailer von „Homeworld 3“ zu zeigen. Der Trailer zeigt neue Charaktere zusammen mit einer neuen feindlichen Fraktion, die Fraktion der Inkarnierten, die die hiigaranische Zivilisation bedroht.

„Als wir den ersten Teil der Homeworld-Reihe entwickelt haben, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das Spiel bei so vielen Leuten so großen Anklang finden würde“, sagte Rob Cunningham, CEO und Gründer von Blackbird Interactive. „Doch diese Verbindung ist zu unserem Leitstern geworden. Spielern, dasselbe Gänsehautgefühl zu vermitteln, das sie vor so vielen Jahren beim Zurücklassen von Kharak hatten – und gleichzeitig dieses Universum zu bereichern und Spieler noch näher an sein pulsierendes Herz heranzuführen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, zusammen mit unseren Freunden von Gearbox auf der Zielgeraden für dieses nächste Kapitel zu sein, und wir freuen uns bereits darauf, in naher Zukunft weitere Details über Homeworld 3 verraten zu können.“

„Vor nicht allzu langer Zeit haben die Gründungsmitglieder von BBI mit Homeworld eine hohe Messlatte dafür gelegt, wie Geschichten erzählt und die Pracht des Weltraums in einem Strategiespiel präsentiert werden sollten“, sagte Steve Gibson, Präsident von Gearbox Publishing. „BBI und viele neue Teammitglieder haben sich nun Jahre später wieder zusammengeschlossen, um diese Messlatte noch weiter anzuheben und Spieler noch tiefer in das atemberaubende Homeworld-Universum zu führen. Diesen ersten Einblick auf die kommenden Inhalte zu teilen, ist unglaublich spannend für uns, während wir uns dem Launch im Februar 2024 immer weiter annähern, und wir freuen uns darauf, in diesen letzten verbleibenden Monaten vor dem Start von Homeworld 3 weitere Details zu veröffentlichen.“

Die Geschichte des Sci-Fi-Strategiespiels setzt Jahrzehnte nach den Ereignissen in „Homeworld 2“ an. Das Spiel selbst soll im Februar 2024 für PC (Steam und EGS) erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zur Collector’s Edition, findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung